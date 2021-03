Bruno: «Inter, ci sarà un motivo se è prima! Cristiano Ronaldo da rosso»

Pasquale Bruno

L’Inter ha vinto due giorni fa contro il Torino, ex squadra di Pasquale Bruno. L’ex difensore, ospite della trasmissione di Italia 1 “Tiki Taka”, ha parlato sia del primato dei nerazzurri sia della mancata espulsione di Cristiano Ronaldo a Cagliari.

MOTIVO CHIARO – L’1-2 dell’Olimpico, come noto, è arrivato anche grazie alle armi messe a gara in corso da Antonio Conte (via Cristian Stellini). Su queste si sofferma Pasquale Bruno: «L’Inter sullo 0-0 mette dentro Christian Eriksen e dopo anche Alexis Sanchez, ci sarà un motivo se è prima. La partita col Torino ti dice quanta è la forza di questa squadra. La mancata espulsione di Cristiano Ronaldo? A parti inverse è tutta la vita rosso».