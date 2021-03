Mauro: «L’Inter? Ormai ha vinto lo scudetto! Solo una lotta interessante»

Massimo Mauro

Per Massimo Mauro non ci sono dubbi: l’Inter per lui ha già vinto il campionato. L’ex giocatore della Juventus, nel corso della trasmissione “Tiki Taka” su Italia 1, ha sentenziato come si debba guardare soltanto la corsa per la Champions League.

ALTRO CHE SCARAMANZIA! – I nove punti di vantaggio sul Milan (con lo scontro diretto a favore) e i dieci sulla Juventus (che ha una partita da recuperare), a undici giornate dalla fine, secondo Massimo Mauro non si recuperano: «Ormai l’Inter ha vinto lo scudetto. Eh, ormai ha vinto. L’unica cosa interessante è la lotta per il secondo, terzo e quarto posto. Ormai ha vinto».