Inter, anche col Sassuolo un vantaggio da non sottovalutare

Condividi questo articolo

Alexis Sanchez, Lautaro Martinez e Achraf Hakimi in Torino-Inter, copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

L’Inter affronterà il Sassuolo sabato alle 20.45, nella ventottesima giornata di Serie A. Contro i neroverdi, la squadra di Conte avrà di nuovo il vantaggio di ieri, contro il Torino.

GIOCARE DI ANTICIPO – Anche sabato l’Inter potrà godere di un vantaggio non indifferente, contro il Sassuolo. I nerazzurri scenderanno infatti in campo alle 20.45, a San Siro, per l’anticipo serale della ventottesima giornata di Serie A. Le dirette inseguitrici, invece, giocheranno il giorno successivo. La Juventus alle 15 contro il Benevento, e il Milan alle 18 in casa della Fiorentina. Quindi, già come domenica scorsa contro il Torino, la squadra di Antonio Conte giocherà prima delle dirette rivali. Un vantaggio che non si era concretizzato, per esempio, contro Parma e Atalanta. L’Inter ha poi vinto entrambe le sfide, ma giocare per ultimi porta sempre con sé un sovraccarico di pressioni (vedi focus). Che invece, anche il prossimo weekend, sarà tutto sulle spalle di chi insegue. Sperando che sabato prosegua la serie di vittorie.