Bruce (All. Newcastle): “Lazaro deluso dal minutaggio. Mi piace ancora”

Bruce ha parlato di Valentino Lazaro, esterno in prestito al Newcastle dall’Inter, dopo la partita contro il Brighton. L’allenatore spiega il basso minutaggio per l’austriaco: dichiarazioni interessanti in ottica riscatto dai nerazzurri. Di seguito il suo pensiero riportato da Shields Gazzette

QUESTIONE DI TEMPO – Steve Bruce è chiaro sulla situazione dell’esterno al Newcastle: «È stato davvero difficile, a causa del lockdown. Probabilmente Lazaro non ha giocato tanto quanto gli sarebbe piaciuto. Penso che si stia solo abituando a giocare in Premier League, ma ora sta finendo. Sono sicuro che sarà deluso dal minutaggio che ha avuto. Guarda, fino a due, tre partite fa, la squadra stava giocando molto, molto bene, e non riusciva a trovare spazio. Quindi è stato difficile per il ragazzo, ma mi piace ancora come giocatore e come ragazzo. Guarderà il minutaggio e penserà di non averne abbastanza».