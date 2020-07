Cauet: “Eriksen-Inter, l’anno prossimo cambia tutto. Conte ha la chiave”

Cauet ha parlato del distacco per il primo posto tra Inter e Juventus, ma anche dell’inserimento di Christian Eriksen nel gioco di Antonio Conte. Di seguito le dichiarazioni dell’ex centrocampista in collegamento negli studi di SkySport24

APPUNTAMENTO ALL’ANNO PROSSIMO – Benoit Cauet rilancia il danese e il lavoro dei nerazzurri: «Gap tra Inter e Juventus? L’Inter ha preso Conte e da questo punto di vista ha proseguito la strada di Spalletti, portando le sue idee. Penso che il lockdown abbia fatto molto male, perché la Juventus in quel momento era in difficoltà. Ha anche bloccato la continuità dell’Inter. Quest’allenatore dovrà proseguire il suo lavoro; questa società sta facendo qualcosa di importante. Eriksen? Se ne parla molto – dice Cauet -. Credo che si possa inserire: è arrivato a gennaio, è straniero, non parlava la lingua, poi c’è stato lo stop. Sfido chiunque a essere al 100% in questa situazione. Ha dimostrato le sue qualità al Tottenham, era considerato tra i migliori in assoluto. Credo Conte possa trovare la chiave per metterlo in campo nella miglior posizione possibile: l’anno prossimo sarà diverso».