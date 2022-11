Brambati: «Lukaku arrivato con valori fisici scadenti! Staff Inter mi disse…»

Massimo Brambati parla delle condizioni fisiche di Lukaku e tira in ballo addirittura testimonianze dello staff nerazzurro. L’opinionista non vuole trovare alcuna giustificazione alle sconfitte dell’Inter

CONDIZIONE FISICA SCADENTE − Massimo Brambati riferisce sullo stato fisico del belga: «So delle cose che mi sono state dette dallo staff. Mi hanno detto che Romelu Lukaku è arrivato in forma scadente e con valori atletici scadenti. È stato presentato in campo con valori fisici scadenti, l’infortunio lo si può imputare a ciò. L’infortunio non è stato ben gestito. Non si può dire che l’Inter abbia perso le partite perché non ci fosse il belga. Non posso giustificare l’Inter perché gli manca Lukaku e giustiziare la Juventus senza Pogba e Chiesa. Allegri praticamente non li ha mai visti». Le sue parole a Tmw Radio.