Genta: «L’Inter ha sfogato tutta la rabbia con il Bologna. La prossima come un playoff»

Genta si pronuncia sul risultato ottenuto dall’Inter nella partita contro il Bologna. Nel corso della trasmissione “Tutti i Convocati”, il giornalista parla anche del prossimo scontro diretto dei nerazzurri e dei passi falsi commessi finora. Di seguito le dichiarazioni rilasciate sulle frequenze di Radio 24.

RABBIA – Carlo Genta commenta il buon risultato raggiunto dai nerazzurri nel corso di Inter-Bologna. Intervenuto sulle frequenze di Radio 24, il giornalista afferma: «L’Inter ieri sera ha sfogato tutta la sua rabbia nella porta del Bologna. Curiosamente vince per 6-1, come aveva fatto l’anno scorso. Con le quattro sconfitte iniziali, i nerazzurri ogni volta che tornano in campo hanno una zavorra perché sentono il peso di dover vincere. Lo scontro diretto nel fine settimana con l’Atalanta (vedi articolo) vale come un playoff». Così conclude Genta la propria analisi, nel corso della trasmissione radiofonica “Tutti i Convocati”. L’Inter, finora, ha fallito tutte le partite decisive e non può permettersi di farlo anche nella prossima a Bergamo.