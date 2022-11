Paventi: «Inter, finito l’allenamento di scarico. Da domani a lavoro per l’Atalanta!»

Paventi lancia le ultime sull’Inter dopo la vittoria con il Bologna. I nerazzurri da domani saranno focalizzati sul prossimo scontro diretto con l’Atalanta. Una partita da non fallire nell’ottica classifica di Serie A. Ecco le parole dell’inviato di Sky Sport 24.

CHANCE – Andrea Paventi tira le somme dopo l’ottimo risultato raggiunto dall’Inter contro il Bologna. In collegamento da Appiano Gentile con Sky Sport 24, il giornalista afferma: «La squadra ha finito l’allenamento di scarico e da domani inizierà a pensare nel dettaglio alla sfida contro l’Atalanta. L’altro scontro diretto che aspetta l’Inter, sempre in trasferta come gli altri, a parte quello con la Roma. Tutte le partite contro le big sono andate male, invece ha fatto bene con le squadre medio-piccole. C’è un doppio atteggiamento e una mancanza di continuità di risultati. L’anno scorso la squadra di Simone Inzaghi(vedi focus) aveva avuto maggiore equilibrio. Domenica c’è la gara con l’Atalanta e subito dopo la sosta Nazionale ci sarà il Napoli. Due sfide importanti per capire se l’Inter ha qualche chance per la lotta scudetto. Per averle deve iniziare a vincere gli scontri diretti e, possibilmente, non perdere più. Cinque sconfitte sono davvero tante per ambire alla vetta della classifica, che era tra gli obiettivi di Inzaghi». Secondo quanto riportato da Paventi, queste le sensazioni in casa Inter dopo il 6-1 rifilato ieri ai rossoblù.