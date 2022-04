Brambati: «Assurdo designare Sozza per Inter-Roma! Milan penalizzato»

L’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati è intervenuto come opinionista a TMW Radio, dove si è scagliato contro la scelta di far arbitrare Inter-Roma a Sozza e sulle presunte penalizzazioni arbitrali a sfavore del Milan.

PROTAGONISTA – Brambati ha parlato così sui protagonisti di Inter-Roma: «Dico Mourinho. Se la Roma riesce a difendersi come ha fatto nelle ultime partite può mettere in difficoltà l’Inter. A Milano può succedere di tutto, ma mi dispiace che manchi Zaniolo che presto o tardi diventerà più importante di quanto non sia ora. Sull’attacco dei nerazzurri io sceglierei la coppia Dzeko-Lautaro Martinez»

SCELTA ASSURDA – Brambati ha poi commentato la designazione arbitrale per Inter-Roma: «È assurdo mettere Sozza come arbitro, lui che abita a 20 km da Milano. Bisogna allora far arbitrare a quelli della sezione di Milano Inter e Milan e a quelli della sezione di Roma le partite delle capitoline. Voglio vedere poi se succede qualcosa. Dico anche che i rossoneri sono la squadra che deve avere più rimpianti dal punto di vista arbitrale. Hanno perso tre punti con lo Spezia, poi c’è il gol preso con l’Udinese. Sono stati penalizzati, in un campionato deciso con corti distacchi certe cose contano».