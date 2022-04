Zola: «Inter, un vantaggio con la Roma! Un aspetto ha un peso specifico»

L’Inter e il Milan riprendono il cammino scudetto contro Roma e Lazio. Gianfranco Zola, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, va controcorrente affermando che l’impegno più complicato potrebbe essere quello dei rossoneri. Poi un commento sulla lotta al titolo

CORSA AL TITOLO – L’Inter e il Milan, dopo essersi scontrare nel derby di Coppa Italia, sono pronte a riprendere la sfida a distanza per la conquista dello scudetto affrontando rispettivamente Roma e Lazio. Secondo Gianfranco Zola, i nerazzurri hanno un grosso vantaggio: «In teoria dovrebbe essere più complicato l’impegno del Milan soprattutto perché gioca fuori casa e la Lazio è in salute mentre l’Inter gioca in casa e questo è un grosso vantaggio e mi sembra che dopo la vittoria con la Juventus si sia rimessa in carreggiata. In teoria dovrebbe essere così ma il calcio ha le sue regole e i pronostici a volte non hanno una logica. Sono difficili da mettere in preventivo però sulla carta il Milan ha l’impegno più difficile. La più attrezzata per lo Scudetto? Io non escluderei nemmeno il Napoli anche se ha avuto una battuta d’arresto, però probabilmente l’Inter è quella più attrezzata un po’ per la qualità della rosa e poi perché sa come si fa. Vi assicuro che questo ha un peso specifico molto importante».