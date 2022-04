Inter-Roma, Cristante out: ecco come Mourinho ricompone il centrocampo

Inter-Roma è la sfida che andrà in scena sabato alle 18.00 a San Siro (QUI le possibili scelte di Inzaghi). Mourinho, oltre a Zaniolo, dovrà fare a meno anche di Cristante che ha dato forfait all’ultimo minuto (vedi articolo). Ecco chi ci sarà al suo posto

RIDISEGNATA – Inter-Roma perde un protagonista sponda giallorossa. José Mourinho, infatti, oltre allo squalificato Nicolò Zaniolo dovrà rinunciare anche a Bryan Cristante che ha dato forfait all’ultimo minuto. Il tecnico portoghese ridisegna il centrocampo con la presenza dal 1′ di Jordan Veretout che andrà dunque a sostituire il compagno italiano. Insieme al francese in mezzo si vedrà Oliveira con Zalewski e Karsdorp a completare il reparto. In difesa confermati Ibanez, Smalling e Mancini con Rui Patricio in porta. In attacco Pellegrini, Mkhitaryan e Abraham.