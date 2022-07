Brambati: «Alcuni allenatori accontentati. A Inzaghi manca una cosa»

Massimo Brambati è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per fare il punto sui temi del giorno. L’ex calciatore ha parlato dei colpi di mercato e delle richieste dei vari allenatori, Simone Inzaghi incluso.

COLPI DI MERCATO – Dopo le tante trattative portate a termine nelle ultime settimane, gli allenatori dei club di Serie A possono iniziare a lavorare con le rose (quasi) al completo. Massimo Brambati ha commentato le scelte delle società per i propri tecnici, Inter compresa: «Credo che diverse società hanno cercato di accontentare gli allenatori. Pioli sono convinto poi che lavori in sintonia con Massara e Maldini, anche per non rompere certi equilibri. Inzaghi invece non ha ancora la forza per poter puntare i piedi per avere dei giocatori precisi».