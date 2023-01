Borja Valero: «Skriniar? Complicato ma Inter sveglia sui parametri zero»

Borja Valero ha giocato all’Inter dal 2017 al 2020, avendo Skriniar come compagno. Sulla possibilità di venderlo ora al PSG o lasciarlo andare in Francia a scadenza l’ex centrocampista, durante Sunday Night Square su DAZN, attende una mossa di Marotta.

SCELTA SUA – Borja Valero non vuole entrare nel merito di cosa ha fatto Milan Skriniar: «Dobbiamo rispettare le sue decisioni personali. Ovviamente non sapremo mai tutto quello che è successo dietro, per prendere questo tipo di decisioni. Da amico, perché sono stato con lui tre anni all’Inter, gli auguro il meglio. È una decisione molto complicata questa dell’Inter, che però è molto sveglia sui parametri zero: d’estate avrà diverse opzioni. Giuseppe Marotta credo che sia stato sempre un dirigente che ha tutto sotto controllo, sarà anche qui così».

DERBY CHE PESA – L’Inter arriverà al derby col Milan davanti ai rossoneri in classifica. Borja Valero, dopo il caso Skriniar prova a capire quanto pesi la stracittadina di domenica sera: «Sicuramente una partita del genere può darti molta fiducia e farti cambiare di nuovo la stagione in positivo. Però sembra che il momento del Milan, appena arriva un episodio negativo, non riesca a reagire. Nel derby, se dovesse succedere una cosa del genere, sarà complicato».