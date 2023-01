Galtier: «Skriniar è dell’Inter, no commenti sul suo futuro! Mancano 48 ore»

NO COMMENTI − Tante voci su un possibile arrivo anticipato di Skriniar al PSG, parla il tecnico dei parigini Galtier dopo PSG-Reims: «Skriniar è un giocatore dell’Inter e non devo fare commenti sul suo futuro. Mancano 48 ore. Si legge, si scrive, si sa che la società sta lavorando all’arrivo di almeno un giocatore. Ma ci sono vincoli con il fair play finanziario. A un allenatore piace avere rinforzi quando c’è una partenza. Non so se accadrà. Ma è un gruppo di qualità. Tutti hanno bisogno di tornare al loro livello molto velocemente».