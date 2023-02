Borja Valero: «Brozovic? Curioso di capire una cosa! Barella e Lukaku…»

L’Inter stasera scende in campo a San Siro contro l’Udinese ma a tenere banco è ancora il battibecco tra Barella e Lukaku in occasione del match contro la Sampdoria. Borja Valero, presente nel pre-partita DAZN, spiega cosa è successo

MOMENTI – L’Inter di Simone Inzaghi proverà a rialzare la testa contro l’Udinese a San Siro. Borja Valero torna sul battibecco tra Romelu Lukaku e Nicolò Barella in occasione della sfida contro la Sampdoria: «Barella e Lukaku? È una cosa che è andata così per il momento della partita e di Lukaku che sta avendo delle critiche perché non sta facendo così bene. Quando un compagno allarga le braccia un po’ così non sempre piace. Io sono curioso di vedere, se Brozovic oggi fa una partita di grande livello come al suo solito, cosa farà Inzaghi contro il Porto: se schiererà lui o Calhanoglu».