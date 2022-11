Borghi: «Lautaro Martinez non bene con l’Argentina ma la colpa è di…»

Dopo le prime due partite dell’Argentina, la titolarità di Lautaro Martinez nella gara contro la Polonia non è più assicurata. Borghi valuta la prestazione dell’attaccante dell’Inter nel corso della trasmissione “Night Cup” in live sul canale Youtube ufficiale di DAZN.

EFFETTO SORPRESA – Lautaro Martinez (vedi focus) non ha brillato nelle prime due gare giocate dall’Argentina ai Mondiali. Stefano Borghi, sul canale Youtube ufficiale di DAZN, prova a spiegare perché: «Lautaro ha sofferto nelle prime due partite dell’Argentina. Ma questo è successo anche per colpe non sue. Non credo che in queste due gare in Qatar gli siano arrivati almeno dieci bei palloni da giocare. Però sabbiamo bene come lui soffra i momenti di astinenza da gol. Quindi attenzione alla sorpresa sul centravanti dell’Argentina in campo contro la Polonia». Questo il pensiero di Borghi, nel corso di “Night Cup”, sull’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez.