Incredibile Juventus, dimissioni CdA e Agnelli per scongiurare l’arresto!

Incredibile quanto sta succedendo in queste ore in casa Juventus. Giorno dopo giorno, ora dopo ora, escono fuori nuovi clamorosi retroscena riguardo le indagini della Procura di Torino e le ipotesi di falso bilancio e false comunicazioni. Secondo quanto riportato dal Fatto Quotidiano, la mossa delle dimissioni di Andrea Agnelli erano necessarie per scongiurare l’arresto.

IL RETROSCENA – Attualmente gli indagati sono quindici oltre alla società. Secondo l’accusa, sarebbero stati alterati i bilanci di tre annualità: 2018, 2019 e 2020. L’accusa sarebbe quella di falso bilancio e false comunicazione, con le indagini della Procura di Torino che iniziano sulle presunte “plusvalenze gonfiate” nel novembre 2021. Ma ecco nuovi clamorosi retroscena: le dimissioni di Andrea Agnelli e di tutto il CdA al completo erano necessarie per scongiurare il rischio di un arresto o quello di interdizioni. E questo perché se il CdA avesse approvato il bilancio senza modifiche avrebbe potuto reiterare il reato di cui sono accusati i componenti. Se invece avesse approvato le modifiche, questo avrebbe potuto essere considerato un’ammissione di colpa.

Fonte: Il Fatto Quotidiano