Inter Women, adesso serve una scossa. Pesa un’assenza importante

L’Inter Women nelle ultime quattro partite disputate in campionato ha raccolto appena tre punti. Una media che non rispecchia per niente quanto di buono fatto a inizio stagione. Ora serve una scossa.

CAMBIO DI PASSO – Tre pareggi e una sconfitta, questo dicono le ultime quattro partite disputate dall’Inter Women. Un segnale d’allarme su cui Rita Guarino dovrà lavorare per cercare di riprendere in mano la situazione. Le nerazzurre hanno ripreso sulla falsa riga di quanto fatto prima della sosta, e l’assenza di Chawinga in qualche modo ha inevitabilmente pesato. Ora basta parlare di scudetto, serve una scossa e subito per mandare un segnale alle squadre attualmente prime in classifica. L’obiettivo principale, adesso, è quello di ritrovare la serenità e la spensieratezza di inizio stagione, e la prossima sfida contro la Juventus Women potrebbe essere il momento chiave per la svolta.