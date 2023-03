Borghi: «Darmian in Nazionale, meritato! Dimarco…»

Stefano Borghi nel corso di “Night Cup” in diretta su DAZN ha parlato della mancata convocazione di Federico Dimarco in Nazionale e del ritorno di Matteo Darmian.

IN NAZIONALE – Stefano Borghi commenta il ritorno in Nazionale del terzino dell’Inter e non solo: «Meritatissimo il ritorno di Matteo Darmian tra i convocati, non veniva convocato dal 2017. È affidabilità in più zone del campo, sia da difensore centrale che da esterno. Emerson al posto di Dimarco? Non bisogna secondo me prendere ogni singolo aspetto come una sentenza sui massimi sistemi. Probabilmente c’è anche una questione che in certe situazioni guardi la prospettiva, forzi leggermente la mano e provi a sviluppare delle idee. Certe altre invece ti prendi un minimo di cautela in più prendendo un giocatore che conosci e che il gruppo conosce come Emerson».