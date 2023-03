Biasin: «VAR, abitudine adesso dire che mancano le immagini!»

Fabrizio Biasin nel corso di un suo intervento sulle frequenze di Radio24, è tornato a parlare dei casi arbitrali in Inter-Juventus con l’errore di Chiffi e del VAR.

SENZA IMMAGINI – Fabrizio Biasin parla così dell’errore arbitrale in Inter-Juventus: «Si vede in maniera piuttosto evidente che il pallone cambia rotazione. La Juventus ha vinto meritatamente questa partita ma il gol convalidato è molto grave. Diventa un abitudine dire che non se non c’è l’immagine chiara il gol non è da convalidare. In realtà le immagini dicono chiaramente che il pallone cambia traiettoria e quello di Rabiot è un tocco di mano».