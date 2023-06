Bonucci: «Ragazzi dell’Inter dispiaciuti, il calcio è così»

Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del primo impegno dell’Italia in Nations League. Qualche pensiero anche sui calciatori dell’Inter dopo la Champions League.

MORALE – Il morale non aiuta affatto, ma non c’è tempo da perdere per i calciatori dell’Inter. Bonucci ne parla in questo modo: «Come gruppo stiamo bene, in Sardegna è stato bello passare 4-5 giorni insieme tra lavoro e divertimento. A Coverciano ci siamo ritrovati con i ragazzi dell’Inter, ovviamente dispiaciuti, ma già pronti a ripartire. Il calcio è così, a volte ti offre sempre una piccola rivincita in tempi brevi e loro fanno parte di questo grandissimo gruppo».