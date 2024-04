Bonolis: «Inter bene con Zhang! Ecco i nomi per rinforzarla. Kayode…»

Bonolis torna a parlare di Inter, tra presente e futuro ma senza tralasciare il recente passato sia di campo sia extra campo. Il noto conduttore e tifoso interista, nell’intervista esclusiva concessa a CalcioStyle.it, spazia dall’argomento calciomercato al razzismo, da Inzaghi a Zhang

SECONDA STELLA E ZHANG – Vincere lo Scudetto nel Derby di Milano è uno scenario che intriga anche Paolo Bonolis come tutti gli interisti: «Magari! L’importante è vincerlo, poi se accade nel derby sarei ancora più felice. Perché avrebbe un sapore di amichevole sfottò, fatto con grande serenità sportiva verso la squadra del Milan». Poi, il conduttore dice la sua anche sulla gestione dell’Inter guidata dal Presidente Steven Zhang: «Una situazione che, a livello di onerosità della società, l’Inter sta affrontando molto bene. Credo che il buco economico che c’era prima si sia ridotto tanto e con la prossima stagione diminuirà ulteriormente». Questo il pensiero dell’interista Bonolis, intervistato dal collega Alessandro Aglione per il portale CalcioStyle.it in esclusiva.

Calciomercato Inter: i nomi di Bonolis

INZAGHI E CALCIOMERCATO – Bonolis si dichiara a favore del prolungamento contrattuale per Simone Inzaghi, protagonista sulla panchina dell’Inter: «Sì, sarei molto contento se il tecnico nerazzurro lo prolungasse. Sta prendendo in mano la squadra e la società nella maniera migliore. Sta ottenendo ottimi risultati, costruendo una squadra importante insieme alla società, prendendo giocatori di qualità e carattere». Passando al calciomercato in vista della prossima stagione, il conduttore ha le idee chiare: «Penso che la società stia già pensando di rinforzare la squadra provando a prendere giocatori come Albert Gudmundsson (Genoa), Piotr Zielinski (Napoli) e Mehdi Taremi (Porto). Stanno cercando anche un centrale dell’Atletico Madrid (si riferisce a Mario Hermoso, ndr) per ringiovanire il reparto dei centrali di difesa. Sulla fascia destra, se venisse venduto Denzel Dumfries, ci sarebbe bisogno di un sostituto, come per esempio Michael Kayode della Fiorentina. Un giocatore di notevole fisicità, sembra buono ma molto giovane e con ampi margini di miglioramento». Questo il nome caldeggiato da Bonolis per il ruolo di quinto destro.

“L’Italia non è un Paese razzista”

EUROPA E RAZZISMO – Infine, Bonolis torna sull’eliminazione della squadra nerazzurra dalla Champions League: «L’Inter aveva già un vantaggio notevole in campionato, quindi non sarebbe stato un problema dover affrontare due competizioni. La partita contro l’Atletico Madrid l’abbiamo rovinata all’andata, dove avremmo potuto segnare di più, sbagliando almeno un paio di occasioni importanti anche al ritorno. Poteva esserci la possibilità di uscire contro una grande squadra, pazienza». Inoltre, al conduttore viene chiesta una considerazione sull’episodio che vede protagonisti Francesco Acerbi e Juan Jesus: «È finita come il Giudice Sportivo ha deciso che finisse. Non penso che si possa definire “razzismo” una parola sfuggita sotto pressione, qualsiasi essa possa essere. Il razzismo è un problema molto più grave, perchè altrimenti rischi di banalizzarlo. L’Italia non è un Paese di razzisti». Queste le dichiarazioni di Bonolis sulla sua Inter.

Fonte: CalcioStyle.it – Alessandro Aglione