Bonan: «Perisic? Non sorpreso! Irrispettoso con l’Inter, ha detto cosa non vera»

Perisic è vicino a trasferirsi al Tottenham a parametro zero dopo la scadenza di contratto con l’Inter (vedi articolo). Il giornalista Bonan, ospite di 23 su Sky Sport 24, critica l’atteggiamento del croato.

POCO CORRETTO – Alessandro Bonan commenta le voci che vedono Ivan Perisic intenzionato a rifiutare la proposta di rinnovo dell’Inter per trasferirsi a parametro zero al Tottenham: «Devo dire che non mi sorprende. Quando Perisic ha parlato in quel modo dopo la finale vinta in Coppa Italia secondo me, e adesso non voglio essere troppo severo nei confronti di Perisic, è stato un po’ irrispettoso nei tempi e nei modi nei confronti del suo club. Ha detto una cosa non vera, perché il club l’aveva incontrato, ma lui ha manifestato la volontà di cambiare aria. È legittimo, ma è un’intenzione più del giocatore che del club».