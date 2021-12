Bonan: «Conte? Forse le realtà con l’Inter non si trovavano al meglio»

Conte prosegue a far parlare di sé anche a quasi sette mesi di distanza dal suo addio all’Inter. Sulla scelta dell’attuale manager del Tottenham si è espresso Bonan a 23 su Sky Sport 24.

LA SCELTA – Per Alessandro Bonan forse Antonio Conte avrebbe dovuto valutare meglio a maggio: «Perché ha lasciato l’Inter? Se n’è andato perché ogni tanto Conte se ne va un po’ di fretta. Era successo anche alla Juventus, in quell’estate clamorosa del 2014 quando poi la Juventus prese Massimiliano Allegri. Probabilmente, anche in questo caso, lui ha pensato che non ci fossero i margini per ricreare il fenomeno che ha portato lui e la squadra a vincere lo scudetto. Secondo me si spiega così, anche perché Conte è uno che fa consumare tantissime energie alla squadra. Ci mette il cuore e la testa, arriva in fondo un po’ consumato e spremuto. Magari in quel momento è arrivata la difficoltà dell’Inter nel conservare alcuni uomini importanti, su tutte le due stelle dello scorso anno Achraf Hakimi e Romelu Lukaku. Non so se sia stata una decisione di Conte oppure congiunta con l’Inter: probabilmente le due realtà non si trovavano al meglio e per tutte e due è stato meglio separarsi».