Colantuono: «Bonazzoli problemi, Ribéry torna. Inter macchina da guerra»

Duro sfogo di Colantuono, allenatore della Salernitana, sulla situazione societaria dei campani che non sono al momento riusciti a risolvere il passaggio di proprietà. Intervistato per 23 su Sky Sport 24 il tecnico, prossimo avversario dell’Inter, aggiorna anche sulle condizioni di Bonazzoli e Ribéry per venerdì.

SUBITO IN CAMPO – La Salernitana, sconfitta stasera per 1-0 dal Genoa in Coppa Italia (vedi articolo), venerdì alle ore 20.45 tornerà in campo contro l’Inter. Stefano Colantuono parla dei recuperi: «Non lo so. Ora valuteremo nei prossimi giorni: Federico Bonazzoli aveva dei problemi fisici, Franck Ribéry probabilmente lo recupereremo. Però ora non sono tanto questi problemi, anche perché l’impegno al di là degli assenti e al di là di chi recupereremo è già comunque molto impegnativo e molto gravoso di per sé. Andiamo a giocare secondo me con la squadra che, in questo momento, gioca meglio ed è la più forte: altre problematiche. Però noi dobbiamo cercare di capire cosa sarà del nostro futuro (societario, ndr), che è la cosa più importante».

DIFFICOLTÀ – Colantuono parla dei problemi societari: «Con Ribéry ci parliamo, lui è un professionista esemplare sempre sul pezzo che cerca di spronare. Sia per lui sia per gli altri la situazione non è facile: con tutti questi problemi con gli infortunati e il calendario che ci si è messo il campionato era già difficile di per sé. Noi siamo la Salernitana: ce la siamo giocati con Fiorentina, Napoli e Juventus. Fra noi e loro c’è troppa differenza, così come c’è per le altre comunque. Non è che con le altre non fanno la stessa cosa: ho visto la partita col Cagliari, l’Inter è una macchina da guerra. Devi preparare una gara non sapendo all’orizzonte cosa ci sarà? A me dispiace per l’ambiente, una piazza straordinaria che meriterebbe qualcosa di più da questo punto di vista».