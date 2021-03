Biasin: Â«Scudetto Inter? Mancano tante partite. Su Lukaku bravo ConteÂ»

Biasin: «Scudetto Inter? Mancano tante partite. Su Lukaku bravo Conte»

Fabrizio Biasin

Fabrizio Biasin, in collegamento con “Pressing Serie A” commenta il percorso dell’Inter e le prestazioni di Lukaku. Ecco le sue parole.

NON DIRE SCUDETTO – L’Inter continua a guidare la classifica a +4, aumentando il distacco sulla Juventus (+10). Tuttavia Fabrizio Biasin mantiene calmi gli animi tricolori: «È bello parlare di Inter già scudettata, ma ci sono ancora tante partite. Però questa è una squadra che sta andando bene, sono 3-4 partite che non c’è neanche un giocatore che esce con una insufficienza. Antonio Conte sta lavorando bene, c’erano alcuni problemi, come l’esterno sinistro, ma li ha risolti».

CHI PRENDE L’INTER? – Biasin commenta poi la situazione di Suning, da cui dipenderà il futuro della proprietà dell’Inter. Ecco le sue parole: «La società ha detto che garantisce da qui a fine stagione di regolarizzare tutti i conti. E dobbiamo fidarci di questo, dobbiamo stare sereni. Prima di prendere per buono che Suning ha rifiutato determinate offerte, aspettiamo un attimo, non si sa se siano voci vere».

DIFFERENZE – Biasin evidenzia poi come Antonio Conte sia la principale differenza tra Inter e Juventus: «L’Inter ha una rosa migliore della Juventus, ma la differenza sta soprattutto in panchina. Da una parte c’è un allenatore giovane, alla prima esperienza; dall’altra c’è un allenatore tra i più vincenti in circolazione».

INSISTENZA – Biasin riconosce poi i meriti di Conte nell’arrivo di Romelu Lukaku: «La bravura di Conte è stata anche litigare coi suoi stessi dirigenti. Io ero molto scettico quando l’Inter prese Lukaku. In realtà li vale tutti e anche di più. Da questo punto di vista, Conte che l’ha voluto a tutti i costi aveva ragione».