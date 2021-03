Eder: Â«Suning non investe sul calcio! Mancato di rispetto a tuttiÂ»

Eder: «Suning non investe sul calcio! Mancato di rispetto a tutti»

Éder Citadin Martins Inter

Eder, ex giocatore dell’Inter e dello Jiangsu, attacca la pessima gestione Suning. Il sito Oriental Sports Daily ha raccolto la testimonianze di diversi giocatori svincolati dal club.

“SENZA RISPETTO” – Eder commenta quella che a detta sua è stata la pessima gestione di Suning nei confronti di tutti i giocatori e della cessazione delle attività da parte dello Jiangsu: «Il gruppo Suning non vuole continuare a investire nel calcio. Mancano di rispetto i dipendenti e i giocatori del club. Ci hanno semplicemente lasciati senza stipendio. Abbiamo fatto una grande cosa per Suning Group, ma non siamo stati rispettati per come meritiamo. Il direttore generale del club è sempre stato un bugiardo nei nostri confronti».

Fonte: Oriental Sports Daily