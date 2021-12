Biasin sbotta: «Paura degli Zhang? No! Liquidità da portare non solo all’Inter»

Le voci sul possibile addio della famiglia Zhang all’Inter si fanno sempre più insistenti. La possibilità dell’arrivo di una nuova cordata c’è ma Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, sbotta sulla questione durante un suo intervento a Telelombardia.

FATTI – L’Inter come noto ha molte voci su un cambio di proprietà. Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, durante la puntata su Telelombardia dedicata al calciomercato fa il punto. «Tutta questa urgenza di passare ad un’altra proprietà che porta 200 milioni per ogni sessione di mercato io non ce l’ho. Io ho dei dati di fatto. L’attuale proprietà ha investito 700 milioni o forse qualcosa di più e ha portato: i migliori dirigenti, i migliori allenatori, i migliori calciatori e uno scudetto. Ma perché devo volere che questi spariscano? Tutta questa paura degli Zhang non ce l’ho. È vero, è successa una cosa non bella l’estate scorsa. Bisognava portare delle liquidità ma è una cosa che tutti i club devono farla in teoria, non solo l’Inter. Se mettono un po’ a posto le cose gli Zhang non solo hanno il diritto di andare avanti, ma io sono contento di continuare con loro che mi hanno riportato lo scudetto. Se dovessero rifare come l’estate scorsa? Il player trading deve essere la regola, chiunque arrivi dovrebbe farla. Il fatto che si debbano costruire le squadre venendo giocatori e prendendone altri sperando che siano meglio è una regola che deve essere fatta. Non esiste più il calcio di 20 anni fa dove prendevi chiunque e buttavi 100 milioni, in Italia è una cosa che non esiste».