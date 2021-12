Ordine attacca: «Non date retta a Inzaghi, l’Inter non ha avuto infortuni»

Ordine, come ormai da tradizione del mondo Milan, contesta il numero di infortuni dell’Inter nella prima parte di stagione. Il giornalista lo ha fatto in un articolo per Milan News, criticando le parole di Inzaghi.

CONTESTAZIONE ECCESSIVA – “Immaginare che il Milan possa fare quest’anno concorrenza ai campioni dell’Inter è pronostico meno avventato ma la condizione rimane sempre la stessa: recuperare tutti gli effettivi e pregare in chiesa perché non si verifichi il numero industriale di infortuni registrato nel secondo semestre 2021. A Milanello – mi hanno riferito – di recente sono stati acquistati macchinari atti a prevenire gli infortuni e ad accelerare la guarigione: dovremmo vederne i risultati nei prossimi mesi. Qui non esprimo giudizi sui professionisti di Milanello ma faccio riferimento ad alcuni club (per esempio l’Inter col prof. Piero Volpi) che nel settore hanno realizzato investimenti cospicui ottenendo risultati esaltanti. Non date retta a Simone Inzaghi: l’Inter in pratica non ha avuto infortuni rispetto alla concorrenza e i meriti sono di staff sanitario e preparazione. Questa è la strada da seguire”.

Fonte: milannews.it – Franco Ordine