Biasin: «Quest’anno l’Inter ha sofferto solo con la Juventus! Finale incerta»

Fabrizio Biasin, in collegamento su Tutti Convocati a Radio 24, si è concentrato sulla finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Il giornalista ripercorre l’ultimo precedente in campionato

PARTITA INCERTA − Il pensiero di Biasin sulla finalissima di Coppa Italia: «Secondo me è più importante per l’Inter che per la Juventus. Perché non credo che i tifosi della Juventus cambierebbero idea sulla stagione; mentre per l’Inter è fondamentale anche in ottica Scudetto e ti permetterebbe di andare a Cagliari con motivazioni importanti. Quest’anno la squadra di Inzaghi ha sofferto solo una volta, quando? In Juventus-Inter. Ho visto una Juventus che ha dominato il gioco e questa sera è tutt’altro che scontata la partita».