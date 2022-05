Ordine: «Juventus-Inter, pesa più a una. Milan secondo? No delusione!»

Franco Ordine, ai microfoni di Tutti Convocati, si è espresso sulla finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Ritornando allo Scudetto, prova a spezzare una lancia a favore di Pioli in caso di mancato Scudetto del Milan

COPPA ITALIA E SCUDETTO − Le parole di Ordine sui due traguardi di fine stagione con l’Inter sempre coinvolta: «Tra Juventus e Inter? Secondo me pesa molto di più per la Juventus perché se dovesse perdere anche questa obiettivamente questa stagione finirebbe con una contabilità sotto zero e quindi in fallimento. Scudetto? Anche se dovesse finire con il Milan secondo, in questo campionato e con tutto quello che c’è stato: ossia infortuni e sfavori arbitrali (che sono macro errori della stagione) non credo che si possa definire come deludente il secondo posto di Pioli».