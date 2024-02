Biasin: «Orsato in Inter-Juventus? Bruciato per un caso mediatico»

Daniele Orsato non è stato scelto come arbitro di Inter-Juventus: è stato preferito Fabio Maresca. Fabrizio Biasin spiega cosa allontana il primo dal derby d’Italia su Radio Sportiva.

DIFFICOLTÀ – Il passato incide e non poco sulle scelte del presente. Un segnale arriva anche dal derby d’Italia, Fabrizio Biasin spiega: «Io vi garantisco che non c’è nessuna preclusione dall’Inter a Orsato. Molto più facile che Orsato lo dica, ma non lo so. Inter e Juventus sono aperte a quell’arbitro, ma è l’AIA che non vorrebbe per quel caso mediatico portato avanti in televisione del 2018. Orsato è bruciato per Inter-Juventus, se commette un errore sarebbe a rischio tutto».