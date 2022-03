Biasin: «Lautaro Martinez sbloccato, ma il Liverpool non è la Salernitana!»

Fabrizio Biasin, giornalista e noto tifoso dell’Inter, sulle frequenze di Tutti Convocati ha parlato di Lautaro Martinez che ha ritrovato il gol in Serie A, soprattutto in vista della sfida di questa sera contro il Liverpool.

IN CHAMPIONS – Biasin su Tutti Convocati ha parlato di Liverpool-Inter facendo riferimento al momento dell’attaccante argentino dopo il gol ritrovato in campionato: «Lautaro Martinez si è bloccato in campionato, ora ha intenzione di farlo anche in Champions League però sappiamo che la Salernitana è una cosa e il Liverpool ad Anfield è un’altra. Non si entra in campo con l’obiettivo di fare bella figura ma la statistica dice che un’impresa del genere capita una volta ogni cinquanta anni».