Hellas Verona-Inter Primavera, formazioni ufficiali: ecco le scelte di Chivu

L’Inter Primavera allenata da Cristian Chivu dopo il pareggio di sabato contro l’Empoli torna subito in campo in questo infrasettimanale per la ventiquattresima giornata del Campionato Primavera 1. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI – Hellas Verona-Inter Primavera, di seguito le scelte di Cristian Chivu e dei padroni di casa.

HELLAS VERONA: 99 Kivila; 4 Redondi, 8 Turra, 9 Yeboah, 10 Pierobon, 11 Flakus, 19 Gomez, 24 Terracciano, 25 Grassi, 30 Bragantini, 87 Ghilardi

A disposizione:1 Boseggia, 81 Patuzzo, 3 Ebengue, 16 Kemppainen, 22 Diaby, 23 Verzini, 33 Patane, 39 Dentale, 70 Cisse, 77 Kakari, 80 Mediero

Allenatore: Nicola Corrent

INTER: 1 Rovida; 2 Zanotti, 5 Hoti, 15 Fontanarosa, 6 Carboni F.; 25 Grygar, 4 Sangalli (C), 14 Fabbian; 7 Peschetola; 38 Carboni V., 9 Jurgens

A disposizione: 12 Basti, 21 Botis, 10 Iliev, 16 Cecchini Muller, 19 Silvestro, 23 Moretti, 26 Mirarchi, 27 Dervishi, 29 Pelamatti, 30 Owusu, 35 Zuberek

Allenatore: Cristian Chivu

Arbitro: Andrea Bordin (sez. Bassano del Grappa)

Assistenti: De Vito – Merciari