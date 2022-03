Sabatini: «Inter, difficile non prende gol oggi! Punterei su un giocatore»

Sandro Sabatini sulle frequenze di Radio Radio ha detto la sua riguardo Liverpool-Inter in programma questa sera. Vista l’assenza di Nicolò Barella, il giornalista punterebbe su un altro giocatore diverso da Arturo Vidal.

IMPRESA – Sandro Sabatini parla di Liverpool-Inter e dell’assenza di Barella: «Io credo che sia difficile non prendere gol, in generale, ad Anfield. È uno di quegli stadi dove l’impressione è che un gol lo faccia la curva, quando il Liverpool attacca sotto la Kop. In generale l’Inter deve fare una partitona non solo per passare il turno, ma per dare una sua impressione. Arturo Vidal? È una scelta obbligata, ma io con Antonio Conte avevo rivisto un giocatore che mi era sembrato in certe situazioni dignitosissimo, cioè Roberto Gagliardini. Visti i dieci centimetri in più rispetto a Vidal, siccome si dice che l’Inter deve segnare nei primi quindici minuti non metterei uno che gioca a testa bassa come Vidal. Secondo me il fatto di avere Gagliardini, se stesse in piedi visto che gioca mai, sarebbe un’alternativa credibile per stasera. L’Inter non deve partire a testa bassa, deve giocare una partita come se fosse normale».