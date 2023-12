Biasin: «Se a Lautaro Martinez dai più soldi, un altro dovrà partire»

Biasin ha spiegato la politica dei rinnovi di contratto dell’Inter a cifre anche molto importanti. Un esempio è Lautaro Martinez.

SPIEGAZIONE − Fabrizio Biasin, in collegamento su Tutti Convocati a Radio 24, si esprime sul rinnovo di Lautaro Martinez: «Ero scettico dopo la cessione di Onana, dicevo che era forte e buono per lo spogliatoio, mentre Sommer mi dava qualche dubbio tecnico. Ma è la dimostrazione di come bisogna far lavorare chi ne capisce. Lautaro Martinez? Il rinnovo arriva, ma si tende ad accelerare una cosa che in realtà non è. Nell’Inter devi guardare l’insieme del monte ingaggi, perché se aggiungi qualcosa a uno o all’altro toglierai qualcosa a qualcun altro. Quindi se a Lautaro o a Barella aumenti lo stipendio, sicuramente in estate qualcuno con stipendio top partirà».