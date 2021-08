Biasin: «Inter, Zapata prima scelta. Ora bisogna sperare in una cosa»

Zapata è il tassello con cui l’Inter punta a completare l’attacco da consegnare a Inzaghi per la prossima stagione. Il giornalista Biasin, su Twitter, prova a spiegare la strategia dei nerazzurri per il colombiano dell’Atalanta.

GIRO DI PUNTE – L’Inter vuole Duvan Zapata e il colombiano vuole la maglia nerazzurra. Questo emerge dalle ultime notizie di mercato sull’attaccante che andrebbe a rimpolpare il reparto avanzato a disposizione di Simone Inzaghi (vedi articolo). A confermarlo ci pensa anche Fabrizio Biasin: “Se ogni giorno spunta un’alternativa a Zapata, ma la prima scelta resta Zapata, bisogna sperare – cosa non facile – che l’Atalanta trovi un’alternativa a Zapata, così all’Inter arriverà Zapata e non un’alternativa a Zapata“. Con questo gioco di parole, Biasin chiarisce l’intenzione dell’Inter. Il club milanese aspetterà fino all’ultimo che i bergamaschi trovino un sostituto prima di affondare il colpo per l’attaccante classe ’91.

Fonte: Twitter – Fabrizio Biasin