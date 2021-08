Agoumé ha scelto la Ligue 1, Inter chiara. Cinque proposte, due rifiutate

Il futuro di Agoumé può essere in Ligue 1. Secondo il quotidiano francese L’Équipe il centrocampista dell’Inter privilegia un ritorno in patria per fare esperienza. Due opzioni italiane sarebbero quindi da scartare.

LA SCELTA – Lucien Agoumé, prima di tutto, deve rinnovare il contratto con l’Inter in scadenza il 30 giugno 2022. Poi servirà che vada a fare esperienza, visto che l’anno scorso allo Spezia non ha giocato tantissimo. Secondo L’Équipe la scelta del classe 2002 è il ritorno in Ligue 1, ma l’Inter ha chiarito che per Agoumé vuole un prestito secco senza opzioni di riscatto. Questo fa sì che le opzioni italiane, Sassuolo e Udinese, siano già da scartare. In Francia tre club sono in pole position: il Brest, già interessato da diverse settimane, il Bordeaux e il Troyes, che gli garantirebbe del minutaggio. Ad Agoumé la scelta.

Fonte: L’Équipe – H. De.