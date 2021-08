Zapata vuole l’Inter a tutti i costi. Atalanta ancora non convinta – SI

Zapata rimane l’obiettivo numero uno per l’attacco dell’Inter (vedi articolo). Secondo quanto riporta il giornalista Pedullà a “Sportitalia Mercato”, il colombiano vuole i nerazzurri e nei prossimi giorni potrebbero esserci importanti sviluppi.

CACCIA ALLA PUNTA – Questa la ricostruzione di Alfredo Pedullà sull’affare Duvan Zapata: «Gli agenti di Zapata hanno promesso il loro arrivo. Il colombiano rimane il primo della lista dell’Inter, senza fare troppi nomi al giorno. Gian Piero Gasperini non vorrebbe perderlo e chiede un sostituto. Piace Jonathan Ikoné del Lille, che però non è una prima punta. C’è anche Andrea Belotti. Zapata vuole l’Inter a tutti i costi e bisogna aspettare. Il calciatore ha scelto e con l’Inter si è già parlato anche di ingaggio, 3.5 milioni più bonus. Alla sua età pensa che sia arrivato il momento di una svolta, ma non vuole arrivare alla rottura con l’Atalanta. Le società stanno lavorando, ma non è una cosa semplice. Gli altri nomi alternativi, come Joaquin Correa, sono sullo sfondo e ogni giorno se ne aggiungono altri, ma servono solo a fare confusione. Possibili sviluppi nei prossimi giorni. Situazione simile a quella di Cristian Romero che ha chiesto di partire ed è partito. L’Inter ha offerto 30 milioni più 5 di bonus. La pista è calda».