Di Marzio: «Inter rimane favorita. Dumfries meglio di Hakimi in un aspetto»

L’Inter, con un altro acquisto in attacco, rimane l’assoluta favorita per lo scudetto e Dumfries è un grande acquisto per i nerazzurri. Questa l’opinione di Gianni Di Marzio, ospite di “Maracanà” su “TMW Radio”.

ESTERNO POTENTE – L’Inter riparte con i favori del pronostico, manca solo un attaccante per confermare il ruolo di favorita. Lo pensa Gianni Di Marzio, che elogia anche l’ultimo acquisto dei nerazzurri Denzel Dumfries (vedi articolo): «La Juventus viene dopo l’Inter che ha vinto lo scudetto. I nerazzurri hanno comprato un esterno basso a destra che è veramente forte. Potente, rapido, scattante, cattivo, ti mangia la fascia. Sia in fase offensiva che difensiva. In attacco secondo me è anche più pratico di Achraf Hakimi, che è più fantasioso ma l’olandese volante è molto forte. Ne sentiremo parlare molto spesso in questo campionato. Se l’Inter riesce a trovare un altro attaccante, per me è la favorita, anche perché ha già vinto lo scudetto l’anno scorso. La Juventus però è quasi alla pari».