Biasin: «Inter, inizio molto buono ma non mi fido di certi giudizi»

Biasin avverte di come non si debba dare per già indirizzata la stagione dell’Inter, visto che siamo solo a fine novembre. Nel suo intervento per Microfono Aperto su Radio Sportiva, il noto giornalista ricorda i precedenti con Inzaghi.

DA RIVALUTARE – Fabrizio Biasin valuta quanto fatto dall’Inter fino a ieri: «Col Benfica è stata parecchio pazza. Io non mi fido tanto dei giudizi pre-natalizi: la prima Inter di Simone Inzaghi, attorno a questo periodo, veniva definita su tutti i quotidiani meravigliosa e addirittura la più forte di sempre. Poi quella stagione finisce male, con lo scudetto perso eccetera. L’anno scorso, in questo periodo, si diceva che l’Inter non andava bene e Inzaghi andava cacciato: poi sappiamo cos’è successo. In questo momento mi sembra che tutti siano molto più consapevoli, Inzaghi ora mi piace molto perché quando parla prima e dopo la partita non sbaglia un colpo. Ma un certo tipo di valutazioni vanno fatte più avanti: sicuramente l’inizio è stato fatto molto bene».