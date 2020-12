Biasin: “Conte, nessuno credeva al percorso. Rivista la sua Inter”

Condividi questo articolo

Fabrizio Biasin

Fabrizio Biasin, giornalista notoriamente tifoso dell’Inter, è intervenuto questo pomeriggio ai microfoni di “Tutti Convocati” su Radio 24 e ha parlato di Antonio Conte e della condizione attuale della squadra nerazzurra

RIVISTA L’INTER – Biasin parla dell’atteggiamento di Antonio Conte e delle ultime partite dell’Inter: «Ha fatto conferenze dove faceva finta di essere felice, ma poi gli interessa vedere cosa succede sul campo e nell’ultima settimana ci siamo abbastanza divertiti. Non c’erano i buoni risultati e diceva che doveva godersi il percorso, ma non ci credeva nessuno, tanto vero che appena arrivata la vittoria col Sassuolo è tornato Conte. Chi se ne frega se recita o non recita, a me interessa vedere la squadra che lo rappresenti, l’ultima settimana l’ho vista, prima no».