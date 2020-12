Pardo: “Inter fortissima, con margini: Conte ha in testa una cosa”

Pierluigi Pardo

Pierluigi Pardo, intervenuto come di consueto ai microfoni di “Tutti Convocati” sulle frequenze di Radio 24, ha parlato dell’Inter e di Antonio Conte

I MARGINI – Pardo è sicuro che l’Inter abbia ancora margini di miglioramento: «La squadra per me è fortissima, è molto forte. Magari Conte non appezzerà, ma è un elemento che aggiunge pressione e potenzialità di vincere e divertirsi che poi è l’obiettivo che tutti hanno in testa, Conte in particolare, perché è abbastanza agonistico. Io credo che molto sia legato alla partita della settimana prossima. Il passo avanti c’è stato, ma anche in Germania ho visto una squadra che ha rischiato di non vincere. Ancora Conte ha nella testa i margini di miglioramento che sono tanti, è una squadra che subisce troppi gol, non riesce a congelare le partite. Il passo in avanti però è evidente e per me l’Inter è una delle favorite per lo scudetto».