Biasin: «Acerbi operazione sensata, all’Inter non guardano i social! Piuttosto…»

Biasin torna parlare di Acerbi, sempre più favorito per il ruolo di vice-de Vrij all’Inter. Ospite a “Tutti Convocati” sulle frequenze di Radio 24, il giornalista di fede nerazzurra ha parlato anche della reazione dei tifosi interisti sui social riguardo la trattativa.

L’ULTIMA PEDINA – Il mercato è in chiusura e la società nerazzurra è al lavoro. L’obiettivo è regalare a Simone Inzaghi l’ultima pedina, il vice di Stefan de Vrij in difesa. A tal proposito ha parlato Fabrizio Biasin: «La società sta ragionando su questa operazione perché è l’ultima da fare. L’Inter ha bisogno di una riserva, non di un titolare. Francesco Acerbi è ottimo per il prezzo (vedi aggiornamento). E perché conosce già Inzaghi. Ha senso come operazione. Stona un po’ il fatto che ha uno stipendio importante e che ha 35 anni (da compiere a febbraio, ndr). Piuttosto che perdere uno dei tre titolari dietro, meglio prendere Acerbi a poco».

LE REAZIONI SOCIAL – Biasin ha poi aggiunto un commento sulle reazioni dei tifosi interisti sui social, come fatto dal collega Franco Ordine (vedi dichiarazioni). Così Biasin a riguardo: «Dubito fortemente che Piero Ausilio e Beppe Marotta stiano a leggere cosa dicono i tifosi sui social. È ovvio che, se riesci, prendi Trevoh Chalobah, giovane e forte. Se non riesci, secondo me Acerbi va benissimo». Il giornalista si dimostra quindi favorevole all’arrivo del centrale biancoceleste alla corte di Inzaghi.