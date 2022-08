Acerbi ora favorito per le esigenze economiche dell’Inter ma non solo – Sky

L’Inter è ancora alla ricerca di un difensore. Alla vigilia della partita contro la Lazio, è Acerbi il nome più vicino al club nerazzurro. Secondo l’aggiornamento di Sky Sport, incidono nella trattativa le condizioni dei biancocelesti, che si combinano con le esigenze interiste.

NOME IN POLE – Per l’Inter è sicuramente Francesco Acerbi il nome più caldo in difesa. Lo dichiara Alessandro Sugoni, in diretta su Sky Sport 24, parlando delle ultime notizie di calciomercato. Il giornalista di Sky Sport spiega: «L’Inter lo ha bloccato e c’è stato anche l’incontro con il suo agente Federico Pastorello (vedi video). Le condizioni che propone la Lazio si sposano con le esigenze dell’Inter. Cioè un difensore che non comporti un esborso di denaro o che ne comporti uno minimo. Domani, per altro, l’Inter gioca contro la Lazio e si prenderà il weekend per capire se possano cambiare le situazioni attuali. Anche se, attualmente, la situazione con il Chelsea è difficile per Trevoh Chalobah. Il nome di Manuel Akanji è stato un nome a cui si è pensato a lungo, ma lì bisognerebbe prevedere un esborso oneroso, stando alla volontà del Borussia Dortmund. Quindi, per tutte queste motivazioni e per il fatto che Simone Inzaghi lo conosce benissimo, Acerbi sembra essere il nome ancora in pole». Alla vigilia di Lazio-Inter, partita che ha come protagonisti tutte le parti dell’accordo, questi sono gli ultimi aggiornamenti di Sugoni sul calciomercato nerazzurro.