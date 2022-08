Ordine su Skriniar: «PSG va denunciato! Inter, situazione Acerbi sgradevole»

Ordine viene interpellato sul futuro di Skriniar, obiettivo dichiarato del PSG. Il noto giornalista, intervenuto come ospite a “Tutti Convocati” sulle frequenze di Radio 24, parla anche dell’ipotesi Acerbi per l’Inter

CASO SKRINIAR – Parlando di giocatori in scadenza il prossimo anno, il discorso va sul Paris Saint-Germain che avrebbe minacciato di prendere a parametro zero Milan Skriniar (vedi articolo). Questa l’opinione di Franco Ordine a riguardo: «Nasser Al-Khelaifi (Presidente del PSG, ndr) va denunciato alla UEFA! Stiamo parlando del miglior alleato di Aleksander Ceferin. Non può comportarsi in questo modo con i giocatori di altre società». Così Ordine a difesa dell’Inter, in questo caso.

IPOTESI ACERBI – Nel prosieguo della trasmissione si passa al tema Francesco Acerbi (vedi focus), finito nel mirino dei tifosi interisti sui social riguardo la trattativa che lo vedrebbe in nerazzurro. Ordine a riguardo ha le idee chiare: «Ho letto il comunicato della Curva Nord che ha smontato questo castello di sabbia. Trovo grave che l’episodio del sorriso di Acerbi in Lazio-Milan dello scorso anno sia qualcosa di cui parlare. Gli si dà un peso esagerato. Il vero problema di questa vicenda è proprio questo. Acerbi nelle interviste ha raccontato del suo rapporto nei confronti del Milan. Ha sempre detto di aver buttato via una grande occasione. Io ho trovato questa storia molto sgradevole». Questo il pensiero di Ordine sul caso Acerbi in ottica Inter.