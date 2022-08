Acerbi e il mercato, la Curva Nord precisa: «Ci fidiamo dei nostri dirigenti!»

La Curva Nord fa chiarezza e prende le distanze dalle critiche (soprattutto sui social) legate al mercato e alla possibile scelta di puntare su Francesco Acerbi (di questo ne abbiamo parlato anche con Beppe Bergomi). Di seguito il comunicato pubblicato attraverso il canale ufficiale della Curva.

COMUNICATO – “Precisiamo che la Curva Nord, diversamente da quanto millantato in queste ore da qualcuno, non sta facendo pressione alcuna all’Inter su come chiudere il calciomercato. Ci fidiamo dei nostri dirigenti, sanno cosa fare e come devono lavorare. Quando avevamo qualcosa da dire lo abbiamo sempre fatto attraverso i nostri metodi e canali classici”.

Fonte: Pagina Facebook “L’Urlo della Nord”