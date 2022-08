Skriniar, PSG e Al-Khelaifi irritati: ‘minaccia’ all’Inter sul contratto!

Il PSG non molla Skriniar. Il club francese è pronto a formulare una nuova offerta all’Inter (vedi articolo). Intanto il presidente dei transalpini, irritato, “minaccia” il club nerazzurro

STRATEGIA – Milan Skriniar resta un pensiero fisso del PSG. Il club transalpino, secondo l’Equipe, sarebbe irritato dalla testardaggine dell’Inter, “colpevole” di aver rifiutato ben due offerte per il difensore slovacco. Tanto che, riferisce il quotidiano, lo stesso presidente Nasser Al-Khelaifi sarebbe intervenuto in prima persona per sbloccare la situazione: il presidente dei transalpini avrebbe annunciato alla dirigenza nerazzurra che Skriniar sarebbe approdato al PSG alla scadenza del contratto. Un annuncio che è stato percepito dai dirigenti dell’Inter come una “minaccia” che, di fatto, ha interrotto le trattative con il club transalpino.

Fonte: L’Equipe