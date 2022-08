Stroppa: «Sensi dal 1′? In settimana non si è allenato! Vedo Di Gregorio…»

Giovanni Stroppa, alla vigilia di Monza-Udinese, si è espresso sullo stato di forma di Sensi. Il tecnico ha poi risposto alla domanda sull’altro ex Inter Di Gregorio

IL MOMENTO − Stroppa risponde alla domanda su Cragno e l’ex Inter Sensi: «È arrivato il momento di Alessio Cragno in porta e Stefano Sensi in regia? A Sensi ci sto pensando, non ha lavorato con la squadra in settimana ma ha fatto la rifinitura questa mattina. Vediamo se giocherà dall’inizio o a gara in corso. Su Cragno ce l’ho nella mia testa ma porto avanti ancora la scelta di Michele Di Gregorio».