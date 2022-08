Acerbi e la rivolta social dei tifosi dell’Inter: astio giustificato o esagerazione?

Acerbi potrebbe presto diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Ma i tifosi nerazzurri non sembrano d’accordo sull’acquisto del difensore della Lazio. Da giorni, infatti, non si arrestano sui social i commenti contro l’operazione di mercato.

LO SFOGO SOCIAL – Francesco Acerbi è nel mirino dell’Inter, che cerca un difensore per ricoprire il ruolo lasciato scoperto da Andrea Ranocchia (vedi focus). E lo dimostra il passaggio, presso la sede nerazzurra, dell’agente Federico Pastorello (vedi video). Quello del calciatore della Lazio non è l’unico nome accostato al club interista ultimamente. Nel ballottaggio, infatti, rientrano Trevoh Chalobah del Chelsea e Manuel Akanji del Borussia Dortmund. Se i tifosi interisti potessero scegliere, quello di cui farebbero volentieri a meno è proprio Acerbi. Tant’è che, negli ultimi giorni, i nerazzurri si sono sfogati sui social, in particolare su Twitter, con commenti negativi (e spesso anche poco carini…) nei confronti del calciatore classe ’88. Le motivazioni sarebbero anche comprensibili. L’età troppo avanzata, rispetto agli altri due difensori presi in considerazione dall’Inter. Il rendimento scarso nell’ultima stagione. E soprattutto alcune scomode vicende di cui lo stesso Acerbi si è reso protagonista nel recente passato.

L’episodio scatenante: la furia interista vs. Acerbi

QUEL MALEDETTO GHIGNO – L’antipatia dei tifosi interisti nei suoi confronti, infatti, ha delle radici molto profonde, che risalgono a Lazio-Milan. La partita, disputata nella scorsa stagione, fu molto chiacchierata per uno “strano” episodio. Con le due squadre ferme sull’1 a 1, allo scadere del secondo tempo, Acerbi, con un errore, “regala” al Milan (sua ex squadra…) il gol della vittoria. Vittoria, poi, rivelatasi fatale per lo scudetto arrivato in casa rossonera. In quell’occasione, quello che non è passato inosservato non è stato tanto la svista del difensore, quanto il ghigno che ha attraverso il suo volto dopo aver subito la rete della sconfitta. L’ostilità nei confronti di Acerbi non è, quindi, ingiustificata. Forse, però, un po’ esasperata lo è. I tifosi hanno un ruolo importante nel mondo di ogni club e, spesso, possono anche tentare di incidere nelle scelte. Ma quanto può essere dannoso lanciare un hashtag come #AcerbiNonLoVogliamo sui social? Di certo, non dà fiducia a una dirigenza valida che, nonostante gli evidenti problemi finanziari, ha cercato di mantenere, per quanto possibile, una squadra competitiva. E lo fa presente anche la Curva Nord (vedi comunicato). Alla luce dei fatti, chissà cosa potrebbe accadere se Acerbi diventasse davvero un giocatore dell’Inter…